"Sono stati tanto in tv, forse una poltrona da ministro...". Veleno puro di Rotondi contro Bassetti: il sospetto sul virologo (Di lunedì 1 febbraio 2021) "Ha il nome di un premier da proporre?": Myrta Merlino ha stuzzicato così Matteo Bassetti, ospite della sua trasmissione, L'Aria che tira, su La7. "Non ho il nome di un premier, basta che non mi tocchino Pierpaolo Sileri, poi facciano tutto il resto. È stata sicuramente la persona che ha lavorato meglio nell'ambito della Sanità nell'ultimo anno", ha risposto l'infettivologo. A quel punto ha preso la parola Gianfranco Rotondi di Fi, in collegamento con la Merlino: "Sono stati tanto in televisione, è giusto che anche il partito dei virologi abbia le sue quote al governo". La padrona di casa, allora, ha subito pensato si trattasse di una frecciatina indirizzata a Bassetti. Ma l'azzurro ha replicato: "Trovo giusto che con tanta visibilità in politica un partito presente tutti i giorni in ..."

