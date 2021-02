Sondaggi politici Noto | 64% italiani a favore di un governo di salvezza nazionale

(Di lunedì 1 febbraio 2021) . La maggioranza deglipreferisce un nuovorispetto ad elezioni anticipate. E’ quanto emerge dagli ultimiper Porta a Porta andati in onda durante la puntata del 28 gennaio 2021. A volere un nuovo esecutivo è il 57% mentre ad invocare le urne è il 27%. In caso di nuovo, il 34% auspicherebbe un esecutivo di larghe intese guidato da un altro premier, il 32% vorrebbe un Conte ter senza Italia Viva e appoggiato dai responsabili, il 13% un Conte ter ma con la stessa maggioranza dell’ultimoe, infine, l’8% un nuovocon un altro premier ma con la stessa maggioranza di prima. Dovessero naufragare tutte queste ipotesi, il 64% dichiara di vedere di buon occhio la nascita di un ...

Analizzati i dati di Termometro Politico , è tempo di andare a scoprire idi EMG Acqua per Agorà. L'istituto di Masia ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto e registriamo alcune interessanti novità: la prima è la crescita della Lega , ...