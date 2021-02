Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2021: Mario Draghi o Giuseppe Conte. Chi vogliono gli italiani come premier (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2021: tutti i dati Sondaggi politici elettorali – La crisi di governo è entrata nel vivo. Si è concluso il primo giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare l’ipotesi della formazione di un nuovo esecutivo partendo dalla maggioranza parlamentare che ha appoggiato il Conte II. oggi si va avanti a Montecitorio con la riunione tecnica dei capigruppo della maggioranza per scrivere il programma, entro martedì il responso a Mattarella. Nel frattempo nei palazzi romani si agita lo spettro dell’ex ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 febbraio 2021): tutti i dati– La crisi di governo è entrata nel vivo. Si è concluso il primo giro di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, che venerdì ha ricevuto un mandato esplorativo al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare l’ipotesi della formazione di un nuovo esecutivo partendo dalla maggioranza parlamentare che ha appato ilII.si va avanti a Montecitorio con la riunione tecnica dei capigruppo della maggioranza per scrivere il programma, entro martedì il responso a Mattarella. Nel frattempo nei palazzi romani si agita lo spettro dell’ex ...

