Sondaggi, Pd-M5s superano il centrodestra se in coalizione con Italia viva. Senza Renzi, Iv e Calenda ago della bilancia (Di lunedì 1 febbraio 2021) È uno scenario politico inedito quello fotografato dall’ultimo Sondaggio dell’istituto Ixè: se si andasse a votare oggi e la coalizione giallorossa si presentasse compatta, allargando il campo anche a +Europa, Verdi e Azione di Carlo Calenda, sia al Senato che alla Camera potrebbe ottenere la maggioranza assoluta, anche se a poca distanza dal blocco del centrodestra. La seconda ipotesi immagina invece che il Movimento 5 stelle decida di correre da solo, con uno schieramento tripolare analogo a quello del 2018. In questo caso Fi, Lega e Fratelli d’Italia potrebbero contare su un ampio vantaggio in entrambi i rami del Parlamento. Poi c’è la terza ipotesi, che riflette l’attuale posizionamento dei partiti: da un lato Pd, M5s, partiti minori e una lista Conte, al centro Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) È uno scenario politico inedito quello fotografato dall’ultimoo dell’istituto Ixè: se si andasse a votare oggi e lagiallorossa si presentasse compatta, allargando il campo anche a +Europa, Verdi e Azione di Carlo, sia al Senato che alla Camera potrebbe ottenere la maggioranza assoluta, anche se a poca distanza dal blocco del. La seconda ipotesi immagina invece che il Movimento 5 stelle decida di correre da solo, con uno schieramento tripolare analogo a quello del 2018. In questo caso Fi, Lega e Fratelli d’potrebbero contare su un ampio vantaggio in entrambi i rami del Parlamento. Poi c’è la terza ipotesi, che riflette l’attuale posizionamento dei partiti: da un lato Pd, M5s, partiti minori e una lista Conte, al centro...

