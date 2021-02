Seven, Edgar Wright: "Vederlo al primo appuntamento con una ragazza non è stata una grande idea" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il regista Edgar Wright mette in guardia i cinefili, portare una ragazza a vedere Seven al primo appuntamento potrebbe non essere la scelta più saggia. Edgar Wright ha ricordato la pessima idea avuta quando, per un primo appuntamento, ha portato una ragazza a vedere Seven, thriller di David Fincher con Brad Pitt e Morgan Freeman. Edgar Wright ha curato la celebrazione del cinema nell'ultimo numero della rivista Empire come guest editor di "The Greatest Cinema Moments Ever". Il regista di Baby Driver ha contattato 40 nomi di Hollywood chiedendo loro di condividere la loro esperienza più memorabile in una sala cinematografica per poi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il registamette in guardia i cinefili, portare unaa vederealpotrebbe non essere la scelta più saggia.ha ricordato la pessimaavuta quando, per un, ha portato unaa vedere, thriller di David Fincher con Brad Pitt e Morgan Freeman.ha curato la celebrazione del cinema nell'ultimo numero della rivista Empire come guest editor di "The Greatest Cinema Moments Ever". Il regista di Baby Driver ha contattato 40 nomi di Hollywood chiedendo loro di condividere la loro esperienza più memorabile in una sala cinematografica per poi ...

GianlucaOdinson : Seven, Edgar Wright: 'Vederlo al primo appuntamento con una ragazza non è stata una grande idea' -… - ValentinaDAmic4 : Seven, Edgar Wright: 'Vederlo al primo appuntamento con una ragazza non è stata una grande idea' -… - longtake_it : 'Seven' di David Fincher al primo appuntamento? Non il migliore momento cinematografico della vita di Edgar Wright!… - ronniehowlett3 : RT @RedazioneFilmTv: Seven al primo appuntamento e altri teneri aneddoti (o intuizioni subottimali) raccolti da Edgar Wright per raccontare… - SimonaCroisette : RT @RedazioneFilmTv: Seven al primo appuntamento e altri teneri aneddoti (o intuizioni subottimali) raccolti da Edgar Wright per raccontare… -