Serie B | Djuric spreca un rigore e la Salernitana fa 0-0 con la Reggina

(Di martedì 2 febbraio 2021) Mezzo passo falso dellache pareggia sul terreno dellae si allontana dalla vetta. Match terminato a reti bianche anche se non sono mancate le emozioni. Unparato da Nicolas all'amarantoil momento più intenso della gara che poi è scivolata senza grossi sussulti. Ma una ripresa più intraprendente dellae soprattutto ilsbagliato dafanno pensare a due punti persi. Anche se da contraltare c’è una trattenuta in area campana di Bogdan su Montalto non vista da Abisso. Il risultato del Granillo è rimasto 0 a 0 e alla fine a essere più scontenta è stata la squadra di mister Castori. La 20esima giornata diBKT va in archivio. I calabresi salgono a quota 19 ma restano nella zona calda della ...

