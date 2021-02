Serie B, 5 gli squalificati dal giudice sportivo (Di lunedì 1 febbraio 2021) In attesa del posticipo di questa sera, tra Reggina e Salernitana, in previsione del recupero di domani tra Pisa e Frosinone, sono cinque gli squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo dopo la 20a giornata della Serie BKT. In particolare si tratta di Grandi e Rigoni (L.R. Vicenza), Buchel (Ascoli), Ogunseye (Cittadella) e Lisi (Pisa). Fermato per una giornata anche Vivarini, mister della Virtus Entella e Sottil, tecnico dell’Ascoli. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) In attesa del posticipo di questa sera, tra Reggina e Salernitana, in previsione del recupero di domani tra Pisa e Frosinone, sono cinque gli, tutti per un turno, daldopo la 20a giornata dellaBKT. In particolare si tratta di Grandi e Rigoni (L.R. Vicenza), Buchel (Ascoli), Ogunseye (Cittadella) e Lisi (Pisa). Fermato per una giornata anche Vivarini, mister della Virtus Entella e Sottil, tecnico dell’Ascoli. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

