Serena Bortone | la lezione di vita che ha imparato durante il Covid

Leggi su youmovies

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.purtroppo come sappiamo tempo fa è risultata positiva alma ora è guarita: ecco che cos’hada questa esperienza.anche quest’oggi dopo qualche problema settimana scorsa tornerà in diretta tv con il suo “Oggi è un altro giorno” e per questo motivo avrà la possibilità di continuare il suo