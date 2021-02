Selvaggia Roma, il sorriso che spalanca le porte del paradiso – FOTO (Di lunedì 1 febbraio 2021) Selvaggia Roma continua ad incantare i suoi tanti ammiratori grazie ad uno scatto pubblicato sui social in cui mostra il suo sorriso da angelo bianco Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia (@SelvaggiaRoma ) Selvaggia Roma attraverso una FOTO pubblicata sul suo profilo Instagram riesce a consolidare sempre di più la L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 1 febbraio 2021)continua ad incantare i suoi tanti ammiratori grazie ad uno scatto pubblicato sui social in cui mostra il suoda angelo bianco Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@attraverso unapubblicata sul suo profilo Instagram riesce a consolidare sempre di più la L'articolo proviene da YesLife.it.

mazzo_0302 : @roma_selvaggia sei una figa pazzesca, smettila per favore grazie. - caroltrilly : @roma_selvaggia @pensieripsyco Mamma come rosichi...lei alta, bella , non rifatta, con carattere vero, finalista e tu....EMILY - najoua_tarik : @roma_selvaggia @pensieripsyco Lei ha fatto parlare per come è lei non per che bocche ha centrifugato... MADDAI ma… - FFucsia : ormai abbiamo capito che nel bene o nel male se si parla di DAYANE vieni cagata...direi anche di sputtanarsi da sol… - Roberta02556037 : A me lui non solo mi sa di una falsità assurda, ma poi pierpaolo era stato così chiaro, ma pur di apparire farebbe… -