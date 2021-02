«Scusami, pensavo che tu mangiassi bambini» | VIDEO (Di lunedì 1 febbraio 2021) La teoria della Cospirazione ha toccato vette inarrivabili. A svelarle è stato il giornalista e anchorman della Cnn Anderson Cooper che ha realizzato un’inchiesta per scavare all’interno di Qanon: quel folto gruppo di complottisti che sostenevano (e sostengono, anche se ora meno rumorosamente) Donald Trump citando improbabili teorie avverse per mettere fuori gioco l’ex Presidente degli Stati Uniti. Una community nata sul web seguendo tesi irreali, come quelle che hanno portato alle scuse sostenitore Qanon allo stesso giornalista della Cnn. LEGGI ANCHE > Sono stati i grandi colossi del web a favorire QAnon «Ai tempi credevi che Democratici di alto livello e celebrità adorassero Satana e bevessero il sangue dei bambini?», chiede Anderson Cooper rivolgendosi a un ex sostenitore della teoria della Cospirazione denominata QAnon. E la risposta lascia allibiti. Just ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) La teoria della Cospirazione ha toccato vette inarrivabili. A svelarle è stato il giornalista e anchorman della Cnn Anderson Cooper che ha realizzato un’inchiesta per scavare all’interno di Qanon: quel folto gruppo di complottisti che sostenevano (e sostengono, anche se ora meno rumorosamente) Donald Trump citando improbabili teorie avverse per mettere fuori gioco l’ex Presidente degli Stati Uniti. Una community nata sul web seguendo tesi irreali, come quelle che hanno portato alle scuse sostenitore Qanon allo stesso giornalista della Cnn. LEGGI ANCHE > Sono stati i grandi colossi del web a favorire QAnon «Ai tempi credevi che Democratici di alto livello e celebrità adorassero Satana e bevessero il sangue dei?», chiede Anderson Cooper rivolgendosi a un ex sostenitore della teoria della Cospirazione denominata QAnon. E la risposta lascia allibiti. Just ...

