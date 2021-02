Scuola, Iv sui dati Unesco: per gli studenti l'Italia ha chiuso più della Germania (Di lunedì 1 febbraio 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Un articolo di HuffPost a firma Fabio Luppino parte dai dati di una indagine Unesco per sostenere la tesi che non sia vero che l’Italia è il paese con il maggior numero di giorni di chiusura delle scuole da settembre a oggi. Il titolo è shock: «i dati Unesco dicono che l’Italia sta meglio di altri paesi europei». Nel pezzo si dice che noi staremmo meglio perché la Scuola in presenza è stata preclusa solo parzialmente e non per tutti; si citano come paesi che hanno chiuso per un periodo più lungo «Germania, Olanda e Regno Unito, con 4 settimane di blocco». Peccato che se guardiamo i dati raccolti da Unesco scopriamo che i paesi citati hanno fatto solo quelle 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Un articolo di HuffPost a firma Fabio Luppino parte daidi una indagineper sostenere la tesi che non sia vero che l’è il paese con il maggior numero di giorni di chiusura delle scuole da settembre a oggi. Il titolo è shock: «idicono che l’sta meglio di altri paesi europei». Nel pezzo si dice che noi staremmo meglio perché lain presenza è stata preclusa solo parzialmente e non per tutti; si citano come paesi che hannoper un periodo più lungo «, Olanda e Regno Unito, con 4 settimane di blocco». Peccato che se guardiamo iraccolti dascopriamo che i paesi citati hanno fatto solo quelle 4 ...

