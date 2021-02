Scuola, guida pratica per studenti, insegnanti e genitori, a cura del Coordinamento Scuole Aperte. (Di lunedì 1 febbraio 2021) pubblichiamo la guida pratica inviataci dal Coordinamento Scuole Aperte di Salerno su come comportarsi con la riapertura delle Scuole di ogni grado in Campania Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 1 febbraio 2021) pubblichiamo lainviataci daldi Salerno su come comportarsi con la riapertura delledi ogni grado in Campania Condividi: WhatsApp Telegram Tweet E - ...

IndieSdaughter : 14:02 seduta sul cesso ma alle 14:30 dovrei essere a scuola guida - giadif : @burrofuso1234 @FangusAngus Allora: mia moglie è trentenne, e sta facendo scuola guida. Si è fatta una compagnia di… - GazzettaSalerno : Scuola, guida pratica per studenti, insegnanti e genitori, a cura del Coordinamento Scuole Aperte. - Michele2125 : RT @alevarone: #buongiornoatutti Oggi si #guida dopo #treanni ...sono uno zinzino emozionata. L'altra cosa per cui sono emozionata è che #… - 13mari81 : RT @alevarone: #buongiornoatutti Oggi si #guida dopo #treanni ...sono uno zinzino emozionata. L'altra cosa per cui sono emozionata è che #… -