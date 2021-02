Scuola | Drago Misto | ‘io al posto di Azzolina? non credo | ma qualcosa mi è arrivata’**

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Io ministro dell’Istruzione? Nonsia realizzabile anche se qualcosina di molto blando mi è arrivata. Non faccio parte delle forze del Governo ed ancora non mi è stata riconosciuta la nascita della componente Popolo protagonista, il che indica chiaramente che lo spazio non c’è”. Lo dice la senatrice del Gruppo, Tiziana, commentando all’Adnkronos il risultato di un sondaggio di Orizzonte Scuola in base al quale la parlamentare è la più richiesta dagli utenti alla guida del Dicastero di viale Trastevere, dopo l’ex ministro Lorenzo Fioramonti e prima di quello in carica, Lucia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Risultati sondaggio Lorenzo Fioramonti (28,1%) con 2.928 voti Tiziana Drago (14,85%) con 1.545 voti ... Risposte 10.407 Ad Orizzonte Scuola interviene Lorenzo Fioramonti per commentare l'esito del ... Il sondaggio di Orizzonte Scuola sul nuovo ministro dell'Istruzione vede la "vittoria" dell'ex titolare del dicastero di Viale Trastevere, Lorenzo Fioramonti.