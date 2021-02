Sconcerti | Gattuso si è licenziato in diretta televisiva | non vedo futuro tra lui e il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Calciomercato.com intervista l’editorialista del Corriere della Sera, Mario. Commenta la situazione che si è venuta a creare nel, con la frattura tra De Laurentiis e. “C’è un problema generale, perché aforse manca una seconda squadra. E’ lo stesso casino chea Firenze, la squadra è troppo identitaria e qualsiasi argomento diventa subito eccesso, disillusione. Non puoi vivere ogni partita come se fosse l’ultima: questo sta succedendo, oltre che ad una preoccupante incomunicabilità trae la società”. Non si parlano. “Evidentemente no. La storia va avanti da dieci giorni enon ha ancora parlato con i dirigenti. Lo conferma il fatto che si èin...