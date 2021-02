Sci: Goggia, ‘ho finito le lacrime, sono a pezzi ma con coraggio ripartirò’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente. sono le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita, è lo sguardo del mio skiman che riuscivo a sostenere sentendomi in colpa per il sogno spezzato ma è anche l’amore delle mie compagne quando mi hanno circondata in un abbraccio di gruppo tutte insieme nella reception dell’hotel prima che tornassi in Italia: prendo tutto e lo porto con me’. Così su Instagram la campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia all’indomani dell’infortunio subito a Garmisch che non le permetterà di essere in pista ai Mondiali di Cortina. “Le ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Dopo trenta ore credo di averelema il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente.le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita, è lo sguardo del mio skiman che riuscivo a sostenere sentendomi in colpa per il sogno spezzato ma è anche l’amore delle mie compagne quando mi hanno circondata in un abbraccio di gruppo tutte insieme nella reception dell’hotel prima che tornassi in Italia: prendo tutto e lo porto con me’. Così su Instagram la campionessa olimpica di discesa libera Sofiaall’indomani dell’infortunio subito a Garmisch che non le permetterà di essere in pista ai Mondiali di Cortina. “Le ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - SkySport : ULTIM'ORA SCI Sofia Goggia non parteciperà ai mondiali di Cortina per la frattura composta piatto tibiale ginocchio… - repubblica : Sci, Sofia Goggia salta i Mondiali: frattura al ginocchio destro - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Goggia 'Urla e tremendo dolore, ora serve coraggio' #sci #ANSA - tizianacairati : RT @repubblica: Sci, Sofia Goggia: 'Mi sento a pezzi, ora serve coraggio' -