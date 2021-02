Sci alpino, rimossa placca dal braccio a Sofia Goggia: torna a casa martedì (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si è concluso alla clinica La Madonnina l’intervento per la rimozione di una placca dal braccio sinistro di Sofia Goggia. Si è trattato di un intervento già programmato e legato ad un infortunio precedente, quindi non legato a quello occorso alla sciatrice italiana nella giornata di ieri a Garmisch, in cui ha rimediato una frattura composta del piatto tibiale. L’atleta verrà dimessa domani e farà ritorno nella sua casa, a Bergamo, dove, appena possibile, inizierà la fisioterapia riabilitativa del ginocchio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si è concluso alla clinica La Madonnina l’intervento per la rimozione di unadalsinistro di. Si è trattato di un intervento già programmato e legato ad un infortunio precedente, quindi non legato a quello occorso alla sciatrice italiana nella giornata di ieri a Garmisch, in cui ha rimediato una frattura composta del piatto tibiale. L’atleta verrà dimessa domani e farà ritorno nella sua, a Bergamo, dove, appena possibile, inizierà la fisioterapia riabilitativa del ginocchio. SportFace.

