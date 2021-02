Sci alpino, nove azzurri convocati per le gare di Garmisch (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due prove di discesa, poi il superG e la discesa ufficiale. Dopo lo stop della Coppa del Mondo femminile con l’ultimo superG andato in scena quest’oggi, il circuito maschile prosegue con altri due appuntamenti importanti in vista dei Campionati Mondiali di Cortina. Gli uomini torneranno sulla neve questa settimana a Garmisch-Partenkirchen il 3 e il 4 febbraio con le due prove di discesa, poi il via alle gare ufficiali con il superG venerdì 5 e la discesa sabato 6. Sono nove gli azzurri convocati dal dt Alberto Ghidoni e dal ds Massimo Rinaldi. Nell’elenco figurano i nomi di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. E’ convocato, inoltre, come apripista anche Mattia Casse che tornerà sulla ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Due prove di discesa, poi il superG e la discesa ufficiale. Dopo lo stop della Coppa del Mondo femminile con l’ultimo superG andato in scena quest’oggi, il circuito maschile prosegue con altri due appuntamenti importanti in vista dei Campionati Mondiali di Cortina. Gli uomini torneranno sulla neve questa settimana a-Partenkirchen il 3 e il 4 febbraio con le due prove di discesa, poi il via alleufficiali con il superG venerdì 5 e la discesa sabato 6. Sonoglidal dt Alberto Ghidoni e dal ds Massimo Rinaldi. Nell’elenco figurano i nomi di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. E’ convocato, inoltre, come apripista anche Mattia Casse che tornerà sulla ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : La sfortuna di @goggiasofia e quelle medaglie da vincere anche per lei - OA_Sport : #SCIALPINO Dominik Paris guida il gruppo azzurro nei giorni di gare a Garmisch: nove gli azzurri convocati per le p… - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: 4 vittorie consecutive in Super G, sale a quota 30 in Coppa del Mondo: Lara #Gut vince Garmisch! 4????? L'Italia manca il… -