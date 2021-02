Sci alpino, infortunio Sofia Goggia: cosa si è fatta e tempi di recupero. Salta i Mondiali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la terribile notizia della caduta e del conseguente infortunio di Sofia Goggia. L’azzurra stava rientrando in albergo, dopo la cancellazione del superG di Garmisch, con alcune colleghe attraverso una pista turistica. Per motivi che non sono stati ancora ben definiti la bergamasca è caduta rovinosamente. Secondo quanto riportato dal sito della FISI la campionessa olimpica Pyeongchang ha subito una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Questo significa: niente Mondiali di Cortina. Un colpo di sfortuna in una carriera costellata di successi ma anche di rovinose cadute. Per Goggia l’appuntamento iridato era il grande obiettivo di questa stagiona ma purtroppo non potrà essere ai nastri di partenza. Per quanto concerne i ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ieri, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la terribile notizia della caduta e del conseguentedi. L’azzurra stava rientrando in albergo, dopo la cancellazione del superG di Garmisch, con alcune colleghe attraverso una pista turistica. Per motivi che non sono stati ancora ben definiti la bergamasca è caduta rovinosamente. Secondo quanto riportato dal sito della FISI la campionessa olimpica Pyeongchang ha subito una frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Questo significa: nientedi Cortina. Un colpo di sfortuna in una carriera costellata di successi ma anche di rovinose cadute. Perl’appuntamento iridato era il grande obiettivo di questa stagiona ma purtroppo non potrà essere ai nastri di partenza. Per quanto concerne i ...

