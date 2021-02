Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare a Garmisch-Partenkirchen: Paris guida il gruppo azzurro, Casse apripista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cambio di testimone tra la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e quella maschile. Dopo che oggi si è tenuto il secondo superG sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania), sarà sempre la località della Baviera a essere teatro delle sfide degli uomini. In programma il 5 e il 6 febbraio il superG e la discesa, preceduti dalle due prove della discesa del 3 e 4 febbraio. In casa Italia saranno nove gli azzurri (fonte: Fisi) a prendere parte alle gare sulla mitica Kandahar: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca (al rientro dopo l’infortunio al ginocchio destro nella prima prova della discesa di Bormio), Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Grandi attese, come è abbastanza ovvio, per Paris che vuol dare ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cambio di testimone tra la Coppa del Mondo di scifemminile e quella maschile. Dopo che oggi si è tenuto il secondo superG sulle nevi di(Germania), sarà sempre la località della Baviera a essere teatro delle sfide degli uomini. In programma il 5 e il 6 febbraio il superG e la discesa, preceduti dalle due prove della discesa del 3 e 4 febbraio. In casa Italia saranno nove gli azzurri (fonte: Fisi) a prendere parte allesulla mitica Kandahar: Dominik, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Guglielmo Bosca (al rientro dopo l’infortunio al ginocchio destro nella prima prova della discesa di Bormio), Nicolò Molteni e Pietro Zazzi. Grandi attese, come è abbastanza ovvio, perche vuol dare ...

Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - Gazzetta_it : La sfortuna di @goggiasofia e quelle medaglie da vincere anche per lei - OA_Sport : #SCIALPINO Dominik Paris guida il gruppo azzurro nei giorni di gare a Garmisch: nove gli azzurri convocati per le p… - Matt_Orlandi : RT @Eurosport_IT: 4 vittorie consecutive in Super G, sale a quota 30 in Coppa del Mondo: Lara #Gut vince Garmisch! 4????? L'Italia manca il… -