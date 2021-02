Sci alpino, Giuliano Razzoli trova il colpo “Mondiale”, qualche segnale positivo da Alex Vinatzer (Di lunedì 1 febbraio 2021) Proprio all’ultima gara prima del Mondiale di Cortina, l’Italia dello slalom maschile fa intravedere qualche segnale di luce dopo il buio delle settimane precedenti. E’ stato un gennaio difficile per gli slalomisti azzurri, che hanno avuto sette gare in tre settimane, ma proprio quella di ieri a Chamonix può ritenersi la migliore di questo lungo periodo. Era anche l’ultima possibilità per alcuni per provare a staccare il biglietto per Cortina e chi ha probabilmente centrato l’obiettivo è Giuliano Razzoli. Il settimo posto di ieri potrebbe essere decisivo per una chiamata da parte dei tecnici azzurri per la rassegna iridata. Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha avuto una stagione travagliata, ma in una specialità dove tutto può accadere (vedere le rimonte di Aerni e Simonet nell’ultimo weekend) uno ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Proprio all’ultima gara prima deldi Cortina, l’Italia dello slalom maschile fa intravederedi luce dopo il buio delle settimane precedenti. E’ stato un gennaio difficile per gli slalomisti azzurri, che hanno avuto sette gare in tre settimane, ma proprio quella di ieri a Chamonix può ritenersi la migliore di questo lungo periodo. Era anche l’ultima possibilità per alcuni per provare a staccare il biglietto per Cortina e chi ha probabilmente centrato l’obiettivo è. Il settimo posto di ieri potrebbe essere decisivo per una chiamata da parte dei tecnici azzurri per la rassegna iridata. Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha avuto una stagione travagliata, ma in una specialità dove tutto può accadere (vedere le rimonte di Aerni e Simonet nell’ultimo weekend) uno ...

