Scandalo-D' Eusanio | voce dalle sacre stanze Mediaset | questa sera tutto già scritto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 febbraio 2021) E se Alda D'si salvasse in corner? Mai dire mai. Potrebbe accadere dial Grande Fratello vip nella super puntata di oggi, lunedì 1 febbraio, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. La D', al centro di una polemica su frasi a sfondo razziale, in puntata si difenderà in tutti i modi con Signorini e i presenti in studio. Proprio oggi Alda ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita. “Sono scappata di casa a 17 anni. Sono scappata con 10.000 lire. Sono fuggita al destino a cui mia madre mi aveva votato”, dice Alda. Che racconta un destino infausto. “Ero di una povertà…non avevo nulla”, continua Alda. Sicuramente la vita dell'ex volto di Rai 2 non è stata tutta rose e fiori: la morte di suo marito e l'incidente stradale (Alda è stata investita a Roma ed è stata in coma per diversi mesi) hanno segnato ...