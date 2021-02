Scambio Dzeko-Sanchez, la verità di Marotta: “la trattativa non è mai entrata nel vivo” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo giorno di calciomercato, Inter e Roma hanno pensato allo Scambio Dzeko-Sanchez ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Il bosniaco sembra fuori dai piani del club giallorosso dopo la rottura con l’allenatore Fonseca, si tratta di una situazione spinosa considerando che una cessione nelle ultime ore di mercato sembra da escludere. Continuerà ad indossare la maglia nerazzurra Alexis Sanchez, il cileno può considerarsi una pedina preziosissima a partita in corso ed in casa di turnover. Lo Scambio Dzeko-Sanchez, i dettagli Dzeko (Foto di Riccardo Antimiani / Ansa)Sullo Scambio Dzeko-Sanchez ha parlato Beppe Marotta in ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ultimo giorno di calciomercato, Inter e Roma hanno pensato alloma lanon è mainel. Il bosniaco sembra fuori dai piani del club giallorosso dopo la rottura con l’allenatore Fonseca, si tratta di una situazione spinosa considerando che una cessione nelle ultime ore di mercato sembra da escludere. Continuerà ad indossare la maglia nerazzurra Alexis, il cileno può considerarsi una pedina preziosissima a partita in corso ed in casa di turnover. Lo, i dettagli(Foto di Riccardo Antimiani / Ansa)Sulloha parlato Beppein ...

