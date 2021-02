Sanremo senza pubblico e la Lega fa demagogia: 'Metafora del vuoto di governo' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non perdono un colpo per attaccare le misure con le quali si sta cantando di salvare la vita di migliaia di italiani e impedire la diffusione delle varianti che sono particolarmente pericolose. ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non perdono un colpo per attaccare le misure con le quali si sta cantando di salvare la vita di migliaia di italiani e impedire la diffusione delle varianti che sono particolarmente pericolose. ...

VittorioSgarbi : #sanremo Se proprio vogliamo dirla tutta, Sanremo si può fare a anche senza cantanti. Per il bene della musica... @stampasgarbi - Adnkronos : #Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo senza pubblico in sala - HuffPostItalia : Sanremo senza pubblico in sala e stop agli eventi esterni - valterpianezzi : RT @claudio_2022: La Rai si arrende: Festival di Sanremo senza pubblico. Cosa si inventerà Amadeus? Senza ospiti strapagati sarebbe ancor… - FarodiRoma : Sanremo si farà senza pubblico. Come è giusto -