Sanremo, la Rai si piega al diktat Pd: dal 2 al 6 marzo senza pubblico. Amadeus si arrangi… (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sfuma definitivamente l'idea di un Festival di Sanremo con pubblico in sala. La Rai ha infatti annunciato che presenterà al Cts un "protocollo organizzativo sanitario" che non prevede spettatori in presenza all'Ariston. Né eventi esterni. Né programmi collegati. Dunque, sarà un Festival come lo voleva il Pd: in tutto e per tutto contrassegnato dalle restrizioni della pandemia. L'unico aspetto che sembra sopravvivere dei desideri iniziali del direttore artistico Amadeus è il calendario: il Festival di Sanremo edizione 2021 si terrà infatti dal 2 al 6 marzo. Ecco quando si svolgerà il Festival "La Rai, al termine di una riunione con il direttore artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari – spiega una nota dell'Azienda – ritiene che la 71esima ...

