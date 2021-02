Sanremo con o senza pubblico: la Rai ha preso la sua decisione finale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca un mese all’inizio del 71° Festival di Sanremo e le incognite sono moltissime. Nelle ultime settimane, complice la persistente seconda ondata di Covid-19 in Italia e l’assoluta necessità di evitare possibili nuovi contagi, a tenere banco è stata la questione del pubblico al Teatro Ariston. Nella giornata di lunedì 1 febbraio, la Rai ha preso la sua sofferta decisione: da capire ora quale sarà il destino di Amadeus. Sanremo senza pubblico: è ufficiale pubblico sì, pubblico no. Figuranti sì, figuranti no. pubblico e stampa sua una nave ancorata al largo di Sanremo. Sono state molte, finora le ipotesi su come permettere a Sanremo 2021 di avere pubblico in ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Manca un mese all’inizio del 71° Festival die le incognite sono moltissime. Nelle ultime settimane, complice la persistente seconda ondata di Covid-19 in Italia e l’assoluta necessità di evitare possibili nuovi contagi, a tenere banco è stata la questione delal Teatro Ariston. Nella giornata di lunedì 1 febbraio, la Rai hala sua sofferta: da capire ora quale sarà il destino di Amadeus.: è ufficialesì,no. Figuranti sì, figuranti no.e stampa sua una nave ancorata al largo di. Sono state molte, finora le ipotesi su come permettere a2021 di averein ...

