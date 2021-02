Sanremo 2021 si sposta al Forum di Assago? La bizzarra proposta di Fimi (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’era una volta il Festival di Sanremo. Sì: proprio quello che si svolgeva, appunto, nell’omonima città ligure all’interno del teatro Ariston. La kermesse di Sanremo 2021, però, potrebbe “non esistere più”, rimanere una favola non a lieto fine e “cambiare nome” diventando il “Festival di Assago”. È alquanto bizzarra la proposta avanzata da Enzo Mazza, CEO di Fimi, che ha pensato di far traslocare il Festival della canzone italiana da Sanremo al Forum di Assago. Il Festival di Sanremo 2021 è ormai al centro di polemiche senza fine: prima il pubblico in isolamento su una nave, poi Amadeus che punta i piedi e minaccia di lasciare il Festival se non ci sarà il pubblico. Insomma…quest’anno ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 1 febbraio 2021) C’era una volta il Festival di. Sì: proprio quello che si svolgeva, appunto, nell’omonima città ligure all’interno del teatro Ariston. La kermesse di, però, potrebbe “non esistere più”, rimanere una favola non a lieto fine e “cambiare nome” diventando il “Festival di”. È alquantolaavanzata da Enzo Mazza, CEO di, che ha pensato di far traslocare il Festival della canzone italiana daaldi. Il Festival diè ormai al centro di polemiche senza fine: prima il pubblico in isolamento su una nave, poi Amadeus che punta i piedi e minaccia di lasciare il Festival se non ci sarà il pubblico. Insomma…quest’anno ...

