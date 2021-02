Sanremo 2021, Max Gazzé: “Accetto anche la ‘silviopellicazione’ della stanza ma rinunciare sarebbe una sconfitta” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una qualche forma di rassicurazione è arrivata dal segretario del Cts, Fabio Ciciliano, che ospite del programma Che giorno su Rai Radio 1, ha fugato più di qualche dubbio: l’ipotesi “slittamento” non è sul piatto. “Il Festival di Sanremo è una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo”. E c’è da scommettere che, nel caso venisse confermata dopo che il Cts avrà esaminato il protocollo di sicurezza Rai, farebbe contente molte persone. A cominciare da alcuni cantanti in gara: “Non sono né medico, né un politico. Non possiamo ovviamente pretendere che questo sia un Sanremo normale”. Così Max Gazzè, che andrà al Festival con il brano ‘Il farmacista‘, sull’opportunità di avere un pubblico a Sanremo. “A differenza del protagonista della mia canzone, non ho una soluzione – racconta in un’intervista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una qualche forma di rassicurazione è arrivata dal segretario del Cts, Fabio Ciciliano, che ospite del programma Che giorno su Rai Radio 1, ha fugato più di qualche dubbio: l’ipotesi “slittamento” non è sul piatto. “Il Festival diè una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo”. E c’è da scommettere che, nel caso venisse confermata dopo che il Cts avrà esaminato il protocollo di sicurezza Rai, farebbe contente molte persone. A cominciare da alcuni cantanti in gara: “Non sono né medico, né un politico. Non possiamo ovviamente pretendere che questo sia unnormale”. Così Max Gazzè, che andrà al Festival con il brano ‘Il farmacista‘, sull’opportunità di avere un pubblico a. “A differenza del protagonistamia canzone, non ho una soluzione – racconta in un’intervista ...

