‘Sanremo 2021’, il Festival si farà: ecco il protocollo da seguire all’Ariston (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono state molte voci che si sono susseguite nelle ultime settimane in merito alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta per il secondo anno consecutivo da Amadeus. Proprio quest’ultimo è stato al centro di molte discussioni per via del fatto che inizialmente sia lui che Fiorello – che lo affiancherà come lo scorso anno – sarebbero stati pronti ad abbandonare il Festival senza la presenza del pubblico in sala. A quanto pare però il Direttore artistico sembra aver fatto un passo indietro, e dopo una riflessione di alcuni giorni ha maturato la decisione di andare avanti e di condurre il Festival di Sanremo, pur rimanendo convinto che la non presenza del pubblico possa penalizzare lo spettacolo. Dopo varie supposizioni, sembra che si sia arrivati a una conclusione definitiva, ovvero il fatto che quest’anno ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sono state molte voci che si sono susseguite nelle ultime settimane in merito alla prossima edizione deldi Sanremo, condotta per il secondo anno consecutivo da Amadeus. Proprio quest’ultimo è stato al centro di molte discussioni per via del fatto che inizialmente sia lui che Fiorello – che lo affiancherà come lo scorso anno – sarebbero stati pronti ad abbandonare ilsenza la presenza del pubblico in sala. A quanto pare però il Direttore artistico sembra aver fatto un passo indietro, e dopo una riflessione di alcuni giorni ha maturato la decisione di andare avanti e di condurre ildi Sanremo, pur rimanendo convinto che la non presenza del pubblico possa penalizzare lo spettacolo. Dopo varie supposizioni, sembra che si sia arrivati a una conclusione definitiva, ovvero il fatto che quest’anno ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - ComunicareDigit : RT @Primaonline: Festival di Sanremo all'Ariston ma senza pubblico. Dal 2 al 6 marzo solo uno show tv. Protocollo Rai inviato domani al Cts… - Rivierapress24 : SANREMO: MULE’ (FI), FESTIVAL SENZA PUBBLICO SCONFITTA PER CITTA’ E LIGURIA -