Sanremo 2021, Ciciliano (Cts): “Non penso ci sarà un rinvio, analizziamo il piano Rai” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quanti rumors. Manca un mese all’inizio del Festival di Sanremo (sempre che venga confermato) e già non si contano le polemiche, i retroscena, le conferme e le smentite. E se la notizia di ieri 31 gennaio era centrata sulle perplessità del Cts quanto allo svolgimento della kermesse (si dovrà esaminare il protocollo di sicurezza presentato dalla Rai), ora è proprio Fabio Ciciliano, segretario del Comitato tecnico scientifico, che ospite del programma Che giorno su Rai Radio 1 ha fugato più di qualche dubbio: l’ipotesi “slittamento” non è sul piatto. “Il Festival di Sanremo è una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo, siamo in attesa di ricevere dalla Rai il piano di sicurezza in maniera tale che possiamo poi esprimerci con un nostro parere circa la modalità di fruizione dell’evento – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Quanti rumors. Manca un mese all’inizio del Festival di(sempre che venga confermato) e già non si contano le polemiche, i retroscena, le conferme e le smentite. E se la notizia di ieri 31 gennaio era centrata sulle perplessità del Cts quanto allo svolgimento della kermesse (si dovrà esaminare il protocollo di sicurezza presentato dalla Rai), ora è proprio Fabio, segretario del Comitato tecnico scientifico, che ospite del programma Che giorno su Rai Radio 1 ha fugato più di qualche dubbio: l’ipotesi “slittamento” non è sul piatto. “Il Festival diè una manifestazione che sicuramente si organizzerà all’inizio di marzo, siamo in attesa di ricevere dalla Rai ildi sicurezza in maniera tale che possiamo poi esprimerci con un nostro parere circa la modalità di fruizione dell’evento – ha ...

