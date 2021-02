San Valentino, ecco i menù in delivery firmati La Scuola de la Cucina Italiana (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non vedete l'ora di trascorrere una serata romantica senza dover passare tutto il giorno di San Valentino ai fornelli? Nessun problema: gli chef di #ScuolaLCI hanno studiato due menù per celebrare la festa degli innamorati: uno di terra e uno di mare, da ricevere comodamente a casa. Insieme alle pietanze riceverete alcune semplici indicazioni per completare le ricette e condividerle con una persona speciale. menù di pesce Aperitivo: gazpacho di frutti rossi con gamberi al vapore e fiori eduli; pane in cassetta al pepe rosa con salmone marinato panna acida e aneto; baci di dama salati alla curcuma Primo piatto: pasta con guazzetto di mare e agrumi Secondo: calamaro ripieno con cime di rapa su crema di zucca e mandorle tostate Dessert: cuore di cioccolato bianco con frutto della passione Prezzo 45 € a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non vedete l'ora di trascorrere una serata romantica senza dover passare tutto il giorno di Sanai fornelli? Nessun problema: gli chef di #LCI hanno studiato dueper celebrare la festa degli innamorati: uno di terra e uno di mare, da ricevere comodamente a casa. Insieme alle pietanze riceverete alcune semplici indicazioni per completare le ricette e condividerle con una persona speciale.di pesce Aperitivo: gazpacho di frutti rossi con gamberi al vapore e fiori eduli; pane in cassetta al pepe rosa con salmone marinato panna acida e aneto; baci di dama salati alla curcuma Primo piatto: pasta con guazzetto di mare e agrumi Secondo: calamaro ripieno con cime di rapa su crema di zucca e mandorle tostate Dessert: cuore di cioccolato bianco con frutto della passione Prezzo 45 € a ...

NetflixIT : Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l'appuntamento di San Valentino: Zendaya, Noah Centineo, Lady G… - vogue_italia : Bellissimi questi sandali rossi con maxi fiocco di JIMMY CHOO ?????? - jtmmyrock : RT @ToniaPeluso: Ti prego febbraio prenditi San Valentino e ridacci Sanremo - erricopalese : Scusate @ilpost, e cosa c'entra Serendipity, che è fortemente caratterizzato dal periodo natalizio, con San Valenti… - ilpostdice : @ilpostdice Appare in: '14 regali per chi festeggia San Valentino' -