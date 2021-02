Sampdoria, agente La Gumina: «Salernitana? Ci stiamo lavorando» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Su Antonino La Gumina è forte l’interesse della Salernitana di Claudio Lotito: l’agente dell’attaccante della Sampdoria ha voluto fare chiarezza La Sampdoria sta provando a chiudere l’operazione che vedrebbe in uscita Antonino La Gumina. Il centravanti ex Palermo non sta trovando molto spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri e vorrebbe partire per poter tornare a giocare con regolarità. Nelle ultime ore è forte l’interesse della Salernitana: il principale scoglio sarebbero i 5 milioni di euro di riscatto previsti dall’Empoli solo un anno fa con i blucerchiati. Il presidente Claudio Lotito, potrebbe dunque attingere alle casse della Lazio per regalare a Fabrizio Castori l’attaccante di cui ha bisogno. Anche l’agente del classe ’96, Francesco ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Su Antonino Laè forte l’interesse delladi Claudio Lotito: l’dell’attaccante dellaha voluto fare chiarezza Lasta provando a chiudere l’operazione che vedrebbe in uscita Antonino La. Il centravanti ex Palermo non sta trovando molto spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri e vorrebbe partire per poter tornare a giocare con regolarità. Nelle ultime ore è forte l’interesse della: il principale scoglio sarebbero i 5 milioni di euro di riscatto previsti dall’Empoli solo un anno fa con i blucerchiati. Il presidente Claudio Lotito, potrebbe dunque attingere alle casse della Lazio per regalare a Fabrizio Castori l’attaccante di cui ha bisogno. Anche l’del classe ’96, Francesco ...

