Salvini si offre di pagare la multa a un disabile che ha violato le norme anti-Covid. Iacopo Melio: "Fai politica, non sciacallaggio" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteo Salvini si offre di pagare la multa a un disabile che ha violato le disposizioni anti-Covid entrando in un locale in provincia di Macerata, ma la sua promessa su Twitter non è piaciuta a Iacopo Melio, consigliere regionale toscano del Pd affetto dalla Sindrome di Escobar che da anni si batte per i diritti dei disabili, che gli ha risposto: "Quando imparerai a fare politiche e non sciacallaggio?". Tutto è partito da un tweet di Salvini in cui si rilanciava la storia di Giovanni Valerio Ricci, 58enne affetto da distrofia muscolare che nei giorni scorsi è stato multato di 400 euro per essere entrato a prendere un caffè all'interno di una pizzeria di Porto Recanati,

