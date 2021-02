Salvini: «Pensioni, cartelle, giustizia e vaccini. Il Paese è nel caos, il governo litiga sulle poltrone» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteo Salvini torna sulle trattive di governo in corso. E tra il serio e il faceto, commenta: «Molti parlamentari piuttosto che lasciare la poltrona voterebbero alieni. Spero che questa settimana si chiuda questa manfrina dell’esecutivo». Matteo Salvini, ospite di Buongiorno Lombardia, su Telelombardia, ricorre all’ironia per stigmatizzare lo stallo della crisi e la fase delle consultazioni di Fico. Questioni aperte, rispetto alle quali il leader della Lega rilancia compattezza e disponibilità del centrodestra, ribadendo: «Siamo compatti. Stiamo facendo proposte. Abbiamo detto a Mattarella, “comunque vada noi votiamo in Parlamento quello che porta il governo”: il rimborso per bar e ristoranti, la rottamazione delle cartelle elettorali, le vaccinazioni». Ma sottolineando al tempo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Matteotornatrattive diin corso. E tra il serio e il faceto, commenta: «Molti parlamentari piuttosto che lasciare la poltrona voterebbero alieni. Spero che questa settimana si chiuda questa manfrina dell’esecutivo». Matteo, ospite di Buongiorno Lombardia, su Telelombardia, ricorre all’ironia per stigmatizzare lo stallo della crisi e la fase delle consultazioni di Fico. Questioni aperte, rispetto alle quali il leader della Lega rilancia compattezza e disponibilità del centrodestra, ribadendo: «Siamo compatti. Stiamo facendo proposte. Abbiamo detto a Mattarella, “comunque vada noi votiamo in Parlamento quello che porta il”: il rimborso per bar e ristoranti, la rottamazione delleelettorali, le vaccinazioni». Ma sottolineando al tempo ...

