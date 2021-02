Saluti romani al funerale del padre del sindaco di Pietrasanta. E l’uomo di Fratelli d’Italia che corse alle Regionali fa il rito del “presente” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Saluti romani e la chiamata del “presente”. Si è concluso così il funerale di Adriano Giovannetti, padre di Alberto, sindaco di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Al momento dell’uscita del feretro dal Duomo una decina di persone avrebbe fatto il saluto romano e Massimiliano Simoni, candidato alle ultime Regionali con Fratelli d’Italia, ha gridato: “Camerata Adriano presente”. Lo riportano i quotidiani Tirreno e Nazione nell’edizione di Viareggio-Versilia. Giovannetti, 84 anni, era il titolare dell’agraria Seardo e padre di Alberto, eletto due anni e mezzo fa primo cittadino del paese della Versilia. Simoni, come riporta la stampa locale, ha spiegato che questa mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021)e la chiamata del “”. Si è concluso così ildi Adriano Giovannetti,di Alberto,di, in provincia di Lucca. Al momento dell’uscita del feretro dal Duomo una decina di persone avrebbe fatto il saluto romano e Massimiliano Simoni, candidatoultimecon, ha gridato: “Camerata Adriano”. Lo riportano i quotidiani Tirreno e Nazione nell’edizione di Viareggio-Versilia. Giovannetti, 84 anni, era il titolare dell’agraria Seardo edi Alberto, eletto due anni e mezzo fa primo cittadino del paese della Versilia. Simoni, come riporta la stampa locale, ha spiegato che questa mia ...

