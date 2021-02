Salutelazio.it, prenotazione vaccino Covid/ Oltre 7mila prenotazioni, ma sito in tilt (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si tratta di un vero e proprio 'click day', come precisa il quotidiano Corriere della Sera, dal momento che le prenotazioni resteranno aperte per tre mesi. Le vaccinazioni vere e proprie ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) Non si tratta di un vero e proprio 'click day', come precisa il quotidiano Corriere della Sera, dal momento che leresteranno aperte per tre mesi. Le vaccinazioni vere e proprie ...

sicampeggia : @a_elle @simonasnob @SaluteLazio Sono contenta anche se non possono pensare che una persona possa stare ore al tele… - Manuela60279114 : @nzingaretti Gravissimo che il sito Salute Lazio crashi in continuazione e non permetta di effettuare la prenotazio… - Manuela60279114 : @SaluteLazio 7000amici vostri sicuramente perché io sono 6 ore che tento di fare la prenotazione per i miei genitor… - KarimKarabu : RT @CianCianin: @SaluteLazio Almeno sul call centre attivate una coda di prenotazione che non sbatta immediatamente fuori! - CianCianin : @SaluteLazio Almeno sul call centre attivate una coda di prenotazione che non sbatta immediatamente fuori! -