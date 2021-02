SaluteLazio.it, prenotazione Vaccino Covid Lazio da oggi/ Come funziona e calendario (Di lunedì 1 febbraio 2021) A partire da oggi, lunedì 1 febbraio , al via nella Regione Lazio la prenotazione del Vaccino anti Covid per gli over 80 . Non si tratta di un vero e proprio 'click day', Come precisa il quotidiano Corriere della Sera, dal momento che le prenotazioni resteranno aperte per tre mesi. Le vaccinazioni vere e proprie inizieranno però tra una settimana esatta, l'8 febbraio. Per questa ... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 1 febbraio 2021) A partire da, lunedì 1 febbraio , al via nella Regioneladelantiper gli over 80 . Non si tratta di un vero e proprio 'click day',precisa il quotidiano Corriere della Sera, dal momento che le prenotazioni resteranno aperte per tre mesi. Le vaccinazioni vere e proprie inizieranno però tra una settimana esatta, l'8 febbraio. Per questa ...

giogronki : RT @SaluteLazio: ?????????????? ???????????? Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: - salomone_f : @SaluteLazio @SaluteLazio chi è riuscito a fare la prenotazione questa mattina alle 7.30 al telefono rimane valido o deve rifare tutto? - Notiziedi_it : Problemi al sito - AO_SanGiovanni : RT @SaluteLazio: ?????????????? ???????????? Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: - AslViterbo : RT @SaluteLazio: ?????????????? ???????????? Per motivi tecnici sarà possibile effettuare la prenotazione su: -