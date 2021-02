Salerno | è di nuovo allarme Covid al Comune | positivi due consiglieri

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– È dialdi. Ufficialmente sono due icomunali che hanno contratto il coronavirus e risultano. Si tratta di Massimiliano Natella e Rocco Galdi che hanno scelto, entrambi, di rendere ufficiale il loro stato dità attraverso i profili social. Entrambi isono frequentatori assidui del Palazzo di Città e fino a venerdì (Natella ha partecipato al sopralluogo per il ripascimento) a stretto contatto con il primo cittadino e tutto lo staff. Anche a scopo precauzionale, quindi, questa mattina probabilmente è stato rinviato il previsto sopralluogo nell’area di via Vinciprova dove l’ufficio comunicazione aveva ...

aSalerno_it : #salerno Salerno ha un nuovo Centro Antiviolenza - stefanodonno75 : Associazione La Girandola - Lecce: A Salerno nasce un nuovo centro contro la violenza... - salerno_vince : RT @TeresaBellanova: Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno nuovo

aSalerno

Unrinforzo per la difesa di Castori. E' avviatissima la trattativa per portare il polacco Pavel Jaroszynski, 28 anni, di. In cambio al Pescara approderà l'attaccante Niccolò Giannetti (30). L'uruguaiano Walter Lopez, a scadenza a giugno, verso la Triestina.Il resto è volontà di trovare sintesi e costruire, attorno a una candidatura credibile, un... L'EPIDEMIA Covid, vaccini per gli over 80:al'esercito dei... LE PIOGGE Forte maltempo nel ...Salerno – È di nuovo allarme Covid al Comune di Salerno. Ufficialmente sono due i consiglieri comunali che hanno contratto il coronavirus e risultano positivi. Si tratta di Massimiliano Natella e Rocc ...Si conferma in città il trend dei contagi delle ultime settimane. Altri 46 infettati, infatti, sono emersi ieri tra quelli comunicati dall'Unità di crisi, che portano la ...