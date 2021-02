Russia, proteste per Navalny: quasi 5.000 arresti. Condanna dall’Ue e Stati Uniti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per il secondo fine settimana consecutivo, migliaia di manifestanti russi sono sono scesi in piazza per protestare contro l’arresto di Alexksej Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin. Da Vladivostok a Mosca, i cittadini hanno manifestato pacificamente, sventolando al cielo due simboli della corruzione del Cremlino: le mutande indossate ad agosto da Navalny, che contenevano l’agente nervino Novochok, il giorno dell’avvelenamento, e lo scopino da wc per ricordare l’immenso palazzo di Putin sul Mar Nero denunciato da Navalny. Durissima la risposta degli agenti. I media indipendenti locali parlano di circa 5.000 arresti, tra cui Yulia, moglie di Navalny, fermata e poi rilasciata dopo alcune ore dalla polizia. Nei giorni scorsi il Tribunale di Mosca aveva respinto la richiesta di scarcerazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 febbraio 2021) Per il secondo fine settimana consecutivo, migliaia di manifestanti russi sono sono scesi in piazza per protestare contro l’arresto di Alexksej, il principale oppositore di Vladimir Putin. Da Vladivostok a Mosca, i cittadini hanno manifestato pacificamente, sventolando al cielo due simboli della corruzione del Cremlino: le mutande indossate ad agosto da, che contenevano l’agente nervino Novochok, il giorno dell’avvelenamento, e lo scopino da wc per ricordare l’immenso palazzo di Putin sul Mar Nero denunciato da. Durissima la risposta degli agenti. I media indipendenti locali parlano di circa 5.000, tra cui Yulia, moglie di, fermata e poi rilasciata dopo alcune ore dalla polizia. Nei giorni scorsi il Tribunale di Mosca aveva respinto la richiesta di scarcerazione ...

