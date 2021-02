Russia, condannati atti illeciti dagli USA e dell’Unione Europea durante proteste (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le proteste continuative sono sempre più forti e più represse. Navalny continua ad accusare il presidente Vladimir Putin. Proseguono sempre più aspre e controverse le proteste in Russia per l’incarcerazione dell’oppositore numero uno di Putin, Aleksej Navalny. Nella giornata di ieri, secondo weekend consecutivo di protesta, sono state fermate 4.923 persone, tra i quali 82 giornalisti. “Anche oggi condanno gli arresti di massa e l’uso sproporzionato della forza contro dimostranti e giornalisti in Russia”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell. Dichiarazioni sulla stessa lunghezza d’onda sono giunte dagli Usa di Joe Biden, che per bocca del segretario di Stato Antony Blinken hanno denunciato le “tattiche brutali” del Cremlino contro i manifestanti e per ... Leggi su chenews (Di lunedì 1 febbraio 2021) Lecontinuative sono sempre più forti e più represse. Navalny continua ad accusare il presidente Vladimir Putin. Proseguono sempre più aspre e controverse leinper l’incarcerazione dell’oppositore numero uno di Putin, Aleksej Navalny. Nella giornata di ieri, secondo weekend consecutivo di protesta, sono state fermate 4.923 persone, tra i quali 82 giornalisti. “Anche oggi condanno gli arresti di massa e l’uso sproporzionato della forza contro dimostranti e giornalisti in”, ha detto l’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell. Dichiarazioni sulla stessa lunghezza d’onda sono giunteUsa di Joe Biden, che per bocca del segretario di Stato Antony Blinken hanno denunciato le “tche brutali” del Cremlino contro i manifestanti e per ...

