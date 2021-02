Rugby, Sei Nazioni 2021: i convocati dell’Italia. Tra conferme, novità e ritorni (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia oggi la settimana che porterà all’esordio del Guinness Sei Nazioni 2021 e l’Italia è in raduno per prepararsi ad affrontare la forte Francia sabato 6 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma. Franco Smith ha convocato trentadue giocatori (più cinque invitati) in vista del torneo continentale. Un gruppo molto giovane, dove si mischiano conferme, novità e ritorni. Iniziamo dalle conferme. In una squadra giovanissima sono solo sette i giocatori con più di 20 caps all’attivo. Si fa dal “senatore” Tommaso Allan, con 60 presenze in azzurro, al capitano Luca Bigi, con 32, passando per Carlo Canna (47), Guglielmo Palazzani (41), Maxime Mbandà (25), Seb Negri (28) e Mattia Bellini (28). Questo, diciamo, è lo zoccolo duro dell’Italia, dove però ad avere un posto ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia oggi la settimana che porterà all’esordio del Guinness Seie l’Italia è in raduno per prepararsi ad affrontare la forte Francia sabato 6 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma. Franco Smith ha convocato trentadue giocatori (più cinque invitati) in vista del torneo continentale. Un gruppo molto giovane, dove si mischiano. Iniziamo dalle. In una squadra giovanissima sono solo sette i giocatori con più di 20 caps all’attivo. Si fa dal “senatore” Tommaso Allan, con 60 presenze in azzurro, al capitano Luca Bigi, con 32, passando per Carlo Canna (47), Guglielmo Palazzani (41), Maxime Mbandà (25), Seb Negri (28) e Mattia Bellini (28). Questo, diciamo, è lo zoccolo duro, dove però ad avere un posto ...

