Rugani al Cagliari, è ufficiale: depositato il contratto in Lega (Di lunedì 1 febbraio 2021) Daniele Rugani si trasferisce al Cagliari. ufficiale il rientro dal prestito al Rennes e il nuovo trasferimento in rossoblù Inizia una nuova avventura per Daniele Rugani, che arriva al Cagliari nell’ultimo giorno di mercato. Il difensore, rientrato dal prestito al Rennes dopo aver passato in Francia la prima parte di stagione, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Danielesi trasferisce alil rientro dal prestito al Rennes e il nuovo trasferimento in rossoblù Inizia una nuova avventura per Daniele, che arriva alnell’ultimo giorno di mercato. Il difensore, rientrato dal prestito al Rennes dopo aver passato in Francia la prima parte di stagione, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Juve e #Cagliari hanno definito in tempo l’accordo per il prestito di #Rugani fino a giugno // Rugani joins Caglia… - AlfredoPedulla : #Rugani in sede al #Rennes tra poco. Accordo con il #Cagliari: 1 milioni e 250 mila euro più bonus di 500 mila in c… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Cagliari-#Rugani, tentativo di definire l'accordo prima delle 20 - calciomercatoit : ?? #Rugani torna in Italia: ufficiale il suo arrivo al #Cagliari in prestito - zazoomblog : Calciomercato i colpi dell’ultimo giorno: Pellè al Parma Rugani al Cagliari. Khedira lascia la Juventus -… -