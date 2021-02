Rosalinda Cannavò, è davvero finita con il fidanzato Giuliano? (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rosalinda Cannavò è grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma a far parlare è la sua vita privata e sentimentale. Rosalinda Cannavò è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha fatto molto parlare di sé per tantissimi motivi, tra cui, per esempio, il suo rapporto un po’ particolare Leggi su youmovies (Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è grande protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ma a far parlare è la sua vita privata e sentimentale.è una delle grandi protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. L’attrice ha fatto molto parlare di sé per tantissimi motivi, tra cui, per esempio, il suo rapporto un po’ particolare

Betty65177403 : Ancora non avete capito chi è in realtà PETALO ALIAS ROSALINDA ALIAS ADUA???? NON SOTTOVALUTATE LA CANNAVO' CHE È… - tvbsks : Cosa creano i templates a fare quando c'è Rosalinda Cannavò: #rosmello - yvngnaca : “No, figlia no.” - Rosalinda Cannavò #rosmello - escopata84 : Da Adua Del Vesco a Rosalinda Cannavò a Laura Palmer è un attimo(o 4 mesi e mezzo passati con Dayane Mello) #gfvip… - pazzeska_styles : ?? Secondo voi, Rosalinda Cannavò merita la finale? ?? #TZVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Coccole tra le Rosmello: un inconveniente interrompe i baci tra Dayane e Rosalinda

Momenti di grande tenerezza, quelli vissuti da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò poco prima di una nuova puntata del GF Vip . Le Rosmello non smettono di regalare emozioni fuori dalla Casa, ed il loro affetto, nonostante gli alti e bassi, si riconferma proprio in ...

Grande Fratello VIP: chi sono i concorrenti in nomination

... Stefania Orlando , Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e nel secondo Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta . Nel corso dell'ultimo appuntamento, i vip sono stati chiamati a indicare chi avrebbero ...

Momenti di grande tenerezza, quelli vissuti da Dayane Mello epoco prima di una nuova puntata del GF Vip . Le Rosmello non smettono di regalare emozioni fuori dalla Casa, ed il loro affetto, nonostante gli alti e bassi, si riconferma proprio in ...... Stefania Orlando , Giulia Salemi ee nel secondo Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta . Nel corso dell'ultimo appuntamento, i vip sono stati chiamati a indicare chi avrebbero ...