Romina e Albano promessi sposi: la foto amarcord, lei bellissima in abito bianco (Di lunedì 1 febbraio 2021) Romina Albano matrimonio – Solonotizie24Albano e Romina sono state e sempre saranno una delle coppie più chiacchierate nel mondo della cronaca rosa, ma anche tra le più amate nel panorama artistico italiano. Il loro incontro, arrivato per caso, viene considerato dai fan come l'emblema dell'amore pure. Ma ricordate il vestito da sposa che indossava la Power il giorno delle nozze? La coppia formata da Albano e Romina nel corso della loro carriera ha segnato non solo la storia della musica italiana, rappresentandola nel mondo, ma hanno conquistato i fan con la loro squadra famiglia. Un legame importante che ha permesso loro di girare il mondo, rimanendo sempre e comunque tutti uniti. Da giorno del grande 'sì' sono trascorsi cinquant'anni e molte cose nella vita di ...

