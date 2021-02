Roma riparte da Koudelka, all’Ara Pacis gli scatti della mostra ‘Radici’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Nei suoi grandi scatti in bianco e nero non c’e’ presenza umana, soltanto rovine che sembrano abbandonate e mute. Come muta e’ parsa Roma in questi mesi segnati dalla pandemia e dalla chiusura di tutti i luoghi della cultura, tornati visitabili oggi grazie al passaggio del Lazio in ‘zona gialla’. E la Capitale riparte dal grande fotografo Josef Koudelka, autore ci oltre cento scatti raccolti nella mostra ‘Radici’ esposta da oggi e fino al 16 maggio all’Ara Pacis. Unica tappa italiana, pronta e allestita da tempo (l’inaugurazione era prevista per il primo gennaio 2021) in attesa che musei e spazi culturali potessero riaprire, ‘Radici’ e’ il risultato di un lavoro lungo trent’anni, passati dal fotografo ceco a raccogliere scatti di resti archeologici sparsi in tutto il Mediterraneo, tra Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro, Israele, Giordania, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Croazia e naturalmente Italia. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – Nei suoi grandi scatti in bianco e nero non c’e’ presenza umana, soltanto rovine che sembrano abbandonate e mute. Come muta e’ parsa Roma in questi mesi segnati dalla pandemia e dalla chiusura di tutti i luoghi della cultura, tornati visitabili oggi grazie al passaggio del Lazio in ‘zona gialla’. E la Capitale riparte dal grande fotografo Josef Koudelka, autore ci oltre cento scatti raccolti nella mostra ‘Radici’ esposta da oggi e fino al 16 maggio all’Ara Pacis. Unica tappa italiana, pronta e allestita da tempo (l’inaugurazione era prevista per il primo gennaio 2021) in attesa che musei e spazi culturali potessero riaprire, ‘Radici’ e’ il risultato di un lavoro lungo trent’anni, passati dal fotografo ceco a raccogliere scatti di resti archeologici sparsi in tutto il Mediterraneo, tra Siria, Grecia, Turchia, Libano, Cipro, Israele, Giordania, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo, Spagna, Francia, Albania, Croazia e naturalmente Italia.

