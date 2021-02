Roma, ragazza di 15 anni tenta il suicidio e si lancia dal terzo piano: gravissima dopo volo da 15 metri d'altezza (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una ragazza di 15 anni si è lanciata dal terzo piano di un palazzo del quartiere Casilino a Roma. La giovane è gravissima dopo aver tentato il suicidio domenica sera intorno alle 21.30. A dare notizia ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Unadi 15si èta daldi un palazzo del quartiere Casilino a. La giovane èaverto ildomenica sera intorno alle 21.30. A dare notizia ...

gdbnat : RT @chilhavistorai3: 'Ha ammanettato mia figlia': Terminata la prima udienza del processo per violenza privata a Marco Accetti, non present… - fegato82 : RT @chilhavistorai3: 'Ha ammanettato mia figlia': Terminata la prima udienza del processo per violenza privata a Marco Accetti, non present… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: 'Ha ammanettato mia figlia': Terminata la prima udienza del processo per violenza privata a Marco Accetti, non present… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Ha ammanettato mia figlia': Terminata la prima udienza del processo per violenza privata a Marco Accetti, non present… - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: 'Ha ammanettato mia figlia': Terminata la prima udienza del processo per violenza privata a Marco Accetti, non present… -