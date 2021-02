Roma | preso Tahirovic | battuta la concorrenza del Benfica

(Di lunedì 1 febbraio 2021)- Lapiazza l'ultimo colpo di mercato in entrata regalando un giovane prospetto alla Primavera di Alberto De Rossi. Si tratta di Benjamin, centrocampista offensivo classe 2003 ...

- Lapiazza l'ultimo colpo di mercato in entrata regalando un giovane prospetto alla Primavera di Alberto De Rossi. Si tratta di Benjamin Tahirovic , centrocampista offensivo classe 2003 proveniente ...