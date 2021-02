Roma in zona gialla: ecco gli orari per le attività commerciali (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Lazio è ufficialmente entrato in zona gialla e da oggi entrano in vigore le regole generali già enunciate per la Regione. Roma Capitale però, vede delle modifiche specifiche a seguito della proroga da parte della sindaca Virginia Raggi che disciplina gli orari delle attività commerciai. Il testo ufficiale, firmato il 29 gennaio, entra in vigore da oggi e resterà attivo fino al prossimo 5 marzo e regolarizza soltanto l’orario di apertura. Per l’orario di chiusura, tutte le disposizioni precedenti sono state revocate. Leggi anche: Roma zona gialla da lunedì 1 febbraio: cosa cambia per bar e ristoranti Gli orari degli esercizi alimentari Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato del settore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Lazio è ufficialmente entrato ine da oggi entrano in vigore le regole generali già enunciate per la Regione.Capitale però, vede delle modifiche specifiche a seguito della proroga da parte della sindaca Virginia Raggi che disciplina glidellecommerciai. Il testo ufficiale, firmato il 29 gennaio, entra in vigore da oggi e resterà attivo fino al prossimo 5 marzo e regolarizza soltanto l’o di apertura. Per l’o di chiusura, tutte le disposizioni precedenti sono state revocate. Leggi anche:da lunedì 1 febbraio: cosa cambia per bar e ristoranti Glidegli esercizi alimentari Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato del settore ...

