Roma e il Lazio in zona gialla: cosa cambia, cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma e il Lazio in zona gialla, come gran parte delle regioni italiane: cosa si può fare e cosa no, quali le regole? Col calo dell'indice Rt diminuiscono le restrizioni imposte per contenere i contagi da Covid. Le regole della zona gialla resteranno in vigore fino al 15 febbraio, quando è attesa la nuova ordinanza del Ministro della Salute. Resta il divieto di spostamento tra Regioni e il coprifuoco dalle 22 alle 5, tranne le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sì alle visite ad amici o parenti: una sola volta al giorno, verso un'altra abitazione privata nella stessa Regione per un massimo di due persone, con figli minori di 14 ...

