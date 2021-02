Roma, dove c’era la libreria ‘Pecora Elettrica’ sorgerà un centro culturale (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – A Centocelle, l? dove sorgeva la libreria ‘La Pecora Elettrica‘, distrutta due volte da altrettanti incendi, sta per arrivare una nuova iniziativa culturale targata Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti, parlando in occasione dell’inaugurazione dell’archivio Flamigni all’interno del nuovo spazio culturale MEMO a Garbatella, ha annunciato che “tra qualche giorno a Centocelle aprira’ nuovo centro culturale, sostenuto dalla Regione, dove prima c’era una biblioteca”. Leggi su dire (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – A Centocelle, l? dove sorgeva la libreria ‘La Pecora Elettrica‘, distrutta due volte da altrettanti incendi, sta per arrivare una nuova iniziativa culturale targata Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti, parlando in occasione dell’inaugurazione dell’archivio Flamigni all’interno del nuovo spazio culturale MEMO a Garbatella, ha annunciato che “tra qualche giorno a Centocelle aprira’ nuovo centro culturale, sostenuto dalla Regione, dove prima c’era una biblioteca”.

virginiaraggi : Insieme al direttore generale della @FAODG Qu Dongyu per parlare di sostenibilità ambientale e progetti per Roma in… - Silvia_Sanchini : RT @valeriacigliola: Si stimano 8000 #senzatetto a Roma, 3000 dei quali non hanno un posto dove dormire. Molti rifugi sono chiusi a causa d… - valeriacigliola : Si stimano 8000 #senzatetto a Roma, 3000 dei quali non hanno un posto dove dormire. Molti rifugi sono chiusi a caus… - ValerioL93 : RT @krudotw: Dove nasce questa attitudine? Nelle prime due stagioni di Inzaghi erano state 7 le espulsioni per doppio giallo Lulic Lazio-I… - somethingleft : @kravotz @gianlulosito @G_Grizzuti @stevartusi Nell'ordine hanno impilato: - Luis Enrique - Spalletti - Monchi (con… -