Robinhood: come funziona l'app dei micro investitori. Il caso GameStop (Di lunedì 1 febbraio 2021) It's your call . Tradotto: gioca al rialzo sui titoli in cui credi, e a ribasso su quello in cui non credi. E una tua scelta, giocato sull'immagine dell orso e del toro. Chiaro il riferimento alle ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 febbraio 2021) It's your call . Tradotto: gioca al rialzo sui titoli in cui credi, e a ribasso su quello in cui non credi. E una tua scelta, giocato sull'immagine dell orso e del toro. Chiaro il riferimento alle ...

sicktrader66 : RT @paninoelistino: Dopo Game Stop oggi si pompa l’ #argento che vola sui mercati come non si vedeva da anni. I Millennial di #Reddit e di… - fulviocortesi : 21 anni di Mercati..........e riesci sempre a vedere qualcosa che prima non hai mai visto. Incredibile..ma come fin… - paninoelistino : Dopo Game Stop oggi si pompa l’ #argento che vola sui mercati come non si vedeva da anni. I Millennial di #Reddit e… - BinaryOptionEU : RT @lecriptovalute: #Robinhood blocca il #trading di #criptovalute come #Bitcoin, mentre il #Dogecoin vola! L'app Robinhod ha appena fatto… - lecriptovalute : #Robinhood blocca il #trading di #criptovalute come #Bitcoin, mentre il #Dogecoin vola! L'app Robinhod ha appena fa… -